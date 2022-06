Pkw landete in Bach: Junge Innviertlerin verletzt

Eine 20-Jährige hatte gegen 7:45 Uhr auf der B147 in Fahrtrichtung Munderfing die Kontrolle über ihren Wagen verloren. Der Pkw kam auf Höhe der Ortschaft Althöllersberg nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über einen Radweg, touchierte einen Leitpflock und prallte gegen einen Baum, bevor er im Schwemmbach zum Stillstand kam.

Die junge Frau aus dem Bezirk Braunau zog sich bei dem Unfall so schwere Verletzungen zu, dass sie per Helikopter ins das Krankenhaus nach Braunau gebracht werden musste. Für die Aufräumarbeiten rückten die Feuerwehren Munderfing und Mattighofen an. Der schwer beschädigte Wagen musste mittels Lkw-Kran aus dem Bach gezogen werden, teilte die Polizei am Nachmittag mit.

Lokalisierung: Zu dem Unfall kam es auf Höhe der Ortschaft Althöllersberg