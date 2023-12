Pkw krachte in St. Roman gegen Wirtshaus-Eingang

Man kann wohl von Glück reden, dass bei diesem Unfall nicht mehr passiert ist: Ein Innviertler hat am späten Freitagnachmittag im Ortszentrum von St. Roman (Bezirk Schärding) die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist nahezu ungebremst in den Eingangsbereich des örtlichen Wirtshauses gefahren. Der Pkw rammte dabei einen Stütze des Vordaches und brachte eine Begrenzungsmauer zu Sturz. Auch die Verglasung der Eingangstüre ging durch die Wucht des Aufpralls zu Bruch.

Eine Stütze des Vordachs stürzte um, die Verglasung der Eingangstür ging zu Bruch. Bild: FF St. Roman

"Zum Glück befanden sich dort gerade keine Personen", zeigt die Feuerwehr St. Roman, die zu den Aufräumarbeiten gerufen wurde, in einem Facebook-Beitrag erleichtert. Auch der Unfalllenker, ein 64-jähriger Einheimischer, konnte seinen VW augenscheinlich unverletzt verlassen. Weil er sich aber an die genauen Umstände des Unfalls nicht erinnern konnte, wurde er zur Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr St. Roman übernahmen die Aufräumarbeiten. Bild: FF St. Roman

Die Ermittlungen der Polizei hinsichtlich der Unfallursache laufen noch, es werden gesundheitliche Probleme vermutet. Ein Alkotest verlief negativ. Die Feuerwehr sperrte die Unfallstelle, sicherte das Vordach und kümmerte sich um die weiteren Aufräumarbeiten. Der Schaden ist laut den Einsatzkräften beträchtlich.

Der betroffene Wirtshaus befindet sich mitten im Ortszentrum von St. Roman:

Diese Karte ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Funktional und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.