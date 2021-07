Pkw krachte gegen Brückengeländer

Eine 22-Jährige aus dem Bezirk Braunau fuhr mit ihrem Kastenwagen am Donnerstag gegen 16 Uhr auf der Scheuhubstraße von Uttendorf Richtung Neukirchen/Enknach. Dabei kam sie im Gemeindegebiet von Neukirchen/Enknach in einer Rechtskurve kurz vor der Brücke über den Fußgrabenbach auf das rechte Straßenbankett, durchstieß mit der Front des Pkw das linke Brückengeländer und landete links neben der Brücke in der Bachböschung.

Ein 42-jähriger Anrainer hörte ein lautes Krachen und eilte der verletzten Lenkerin zu Hilfe. Anschließend half er ihr aus dem Auto und verständigte die Rettungskräfte. Die Frau wurde verletzt und nach der Erstversorgung von der Rettung in das Krankenhaus Braunau gebracht.