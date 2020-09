Pkw krachte gegen Böschung: Zwei Freundinnen (16, 18) verletzt

Die junge Kroatin aus dem Bezirk Braunau fuhr am Montagnachmittag auf der Oberinnviertler Landesstraße aus Feldkirchen kommend Richtung Mattighofen. Mit ihr im Wagen saß ihre 16-jährige Freundin aus dem Bezirk Braunau. In der Ortschaft Wagenham überholte die 18-Jährige einen vor ihr fahrenden Pkw. Plötzlich kam der Pkw auf der regennassen Fahrbahn in einer Linkskurve geradeaus von der Fahrbahn ab. Das Auto geriet rechts auf das Bankett und prallte gegen eine Böschung, wo es zum Stillstand kam.

Die beiden Freundinnen erlitten bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurden nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber und der Rettung in das Krankenhaus Braunau gebracht.