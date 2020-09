Pkw erfasste Rennradfahrer (23) beim Linksabbiegen

Der 66-jährige Autofahrer aus dem Bezirk Braunau wollte gegen 15.45 Uhr von der Weilhartner Landesstraße nach links in eine Hauszufahrt einbiegen. Dabei stieß er mit dem entgegenkommenden Radfahrer zusammen. Der 23-Jährige - ebenfalls aus dem Bezirk Braunau - wurde bei der Kollision über die Windschutzscheibe und folglich über das Dach des Pkw geschleudert. Er wurde mit der Rettung ins Spital gebracht.

Bereits am Samstag sind zwei Innviertler bei Radunfällen verletzt worden. Mehr dazu lesen Sie hier.

Schwer gestürzt ist am Sonntagnachmittag auch E-Biker in Bad Goisern (Bezirk Gmunden). Der 69-Jährige aus dem Bezirk Grieskirchen war bei der Stammbachbrücke mit seinem Rad zu weit nach rechts gekommen, berichtet die Polizei in einer Aussendung. Anrainer waren dem Schwerverletzten zu Hilfe gekommen, ehe er von Sanitätern ins Salzkammergutklinikum Bad Ischl gebracht wurde.