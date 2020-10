Pkw durch die Luft geschleudert: 14-Jährige schwer verletzt

Der 17-jährige Lenker kam im Gemeindegebiet von Kirchberg bei Mattighofen in einer Kurve der L1050 von der regennassen Fahrbahn ab, rutschte etwa 100 Meter einen Graben entlang und stieß gegen einen Schacht. Der Pkw wurde in die Luft geschleudert und prallte nach etwa 15 Metern mit der Beifahrerseite in eineinhalb Metern Höhe gegen zwei Bäume.

Anschließend blieb das Auto im Straßengraben liegen. Ein entgegenkommender Lenker befreite den leicht verletzten Burschen aus dem Wrack und setzte einen Notruf ab. Die Feuerwehr barg das eingeklemmte Mädchen. Beide Insassen wurden ins Spital gebracht, berichtete die Polizei.

