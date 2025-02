Pizzera & Jaus kommen nach Passau

PASSAU. Seit 2017 füllt das österreichische Musik-Kabarett-Duo Pizzera & Jaus die Hallen in Österreich. In den vergangenen zwei Jahren wurden rund 180.000 Tickets für die Auftritte der Chartstürmer verkauft. In diesem Jahr ist Paul Pizzera gleich fünf Mal für den Amadeus Austrian Music Award nominiert – unter anderem zusammen mit Otto Jaus für den besten Liveauftritt. Am Dienstag, 8. April, treten Pizzera & Jaus in der Dreiländerhalle der Dreiflüssestadt Passau auf. Mit dabei bei diesem Konzert wird auch der Kärntner Liedermacher und große Newcomer der österreichischen Musikszene "RIAN" sein. Konzertbeginn ist um 20 Uhr. Tickets gibt es unter anderem online bei der Konzertagentur Cofo (www.cofo.at).

