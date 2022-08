1838 war ein bedeutendes Jahr. Im Hafen von New York traf das erste Dampfschiff aus Europa ein, Ferdinand Graf von Zeppelin wurde geboren, Frankreich und Mexiko standen sich im Kuchenkrieg gegenüber und: Das Modehaus Schwarzenhofer in Pischelsdorf öffnete seine Türen. Die Ururgroßeltern von Josef Schwarzenhofer haben damit eine Familientradition begründet, die bestehen blieb. Noch heute wird in dem Betrieb Qualitätsmode unter die Leute gebracht.