Pilotprojekt "Eislaufen am Tennisplatz" voller Erfolg

Eislaufen am Tennisplatz – die Kinder hatten ihren Spaß.

Die Tennisspieler des UTC Mehrnbach haben heuer ihren Tennisplatz in einen Eislaufplatz umfunktioniert. "Nachdem die Rieder Eishalle geschlossen wurde, haben wir uns überlegt, wo wir mit unseren Kindern Eislaufen gehen könnten. Dann kam uns die Idee, einen unserer Plätze in einen Eislaufplatz zu verwandeln", sagt Peter Bahn, Obmann des UTC Mehrnbach. "Während meines Urlaubs habe ich gesehen, wie der örtliche Tennisplatz in einen Eislaufplatz umfunktioniert wurde. Ich fand die Idee ganz spannend", sagt Martin Schwendtner von der UTC.

Das Projekt kam bei der Mehrnbacher Bevölkerung sehr gut an. "Vormittags war der Platz für unsere Volksschule reserviert. Nachmittags konnte jeder Eislaufen, der wollte. Ab 17 Uhr waren dann die Stockschützen im Einsatz", sagt Bahn.

Stockschützen im Einsatz Bild: Omer Tarabic

Attraktion für Bürger

Eine Gebühr mussten die Eisläufer nicht entrichten, die Stockschützen nur einen geringen Betrag zahlen. "Uns ging es nicht darum, Geld zu verdienen, sondern einfach eine Attraktion für unsere Bürger zu schaffen. Ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen", sagt Bahn. Der Dank des Obmanns geht an seine Vereinskollegen, die sich täglich mit der Platzpflege beschäftigen, damit perfekte Bedingungen herrschen. "Da kamen schon einige Stunden zusammen. Der Platz musste zweimal täglich bearbeitet werden", sagt der Obmann.

Mitglieder des UTC order4you Mehrnbach Bild: Omer Tarabic

Aufgrund der warmen Temperaturen ist das Projekt für heuer beendet. Eine Fortsetzung kommendes Jahr ist definitiv vorgesehen. Dabei ist nicht ausgeschlossen, dass es einen zweiten Eislaufplatz geben könnte.

"Das Pilotprojekt war absolut erfolgreich und wird auch kommendes Jahr definitiv durchgeführt. Natürlich muss auch das Wetter mitspielen. Wir sind zudem am überlegen, ob wir dann auch unseren zweiten Tennisplatz zu einem Eislaufplatz umfunktionieren sollen", sagt Bahn.

