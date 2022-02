Gerade im neuen Jahr angekommen, wartet auf Carina Dorfer und Eva Wösner, zwei Auszubildende der Pflegefachassistenz, schon ein nächster neuer Abschnitt: Sie beginnen gemeinsam mit zehn Klassenkolleginnen ihr erstes Praktikum. Sie alle werden an der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege (GuKPS) am Klinikum Schärding in Theorie und Praxis auf ihr künftiges Berufsleben vorbereitet.