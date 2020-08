Pflegeschule mit Service für noch Unentschlossene

Viele junge Menschen, die vor einer Ausbildungsentscheidung stehen, haben diese im Sog der Coronakrise heuer noch nicht getroffen, so die Erfahrung der Gesundheits- und Krankenpflege Schärding (GuKPS). "Viele Anfragen zu unseren Ausbildungen oder Wünsche nach Ausbildungsberatung treffen heuer später ein als in ,normalen‘ Jahren", so Standortleiterin Margit Dantler.

Sei die "heiße Phase" der Bewerbungen um diese Jahreszeit für gewöhnlich vorbei, sehe man, dass sich viele erst jetzt Gedanken darüber machen, wie es im Herbst mit ihrer Bildungslaufbahn weitergehen soll. "Daher haben wir uns entschlossen, auch in den Ferien Interessenten für Beratungen und Fragen zu unseren Ausbildungen zur Verfügung zu stehen." Informiert wird auch über die heuer erstmals an der GuKPS angebotene Pflegefachassistenz-Ausbildung und das Berufsfindungspraktikum.

Die Pflegefachassistenz-Ausbildung schließt nach zwei Jahren mit dem Diplom der Pflegefachassistenz ab. Das Berufsfindungspraktikum ist für Jugendliche, Berufswechsler oder -wiedereinsteiger eine Möglichkeit, sich neun Monate lang ein Bild zu machen. Die GuKPS Schärding ist täglich von 8 bis 12 Uhr unter Tel.: 05-05547821805 erreichbar.

