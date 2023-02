Pflegepersonal: "Thema ist nicht wegzudiskutieren"

134. So hoch war im Bezirk die Anzahl der offenen Stellen im Gesundheits- und Pflegebereich mit Ende des vergangenen Jahres. Das zeigen aktuelle Zahlen des Arbeitsmarktservice (AMS) Schärding. Damit ist die Branche jene mit der am stärksten gestiegenen Nachfrage nach Mitarbeitern. Gesucht werden unter anderem 82 Fachsozialbetreuer in der Altenarbeit und 26 Diplomierte Gesundheits- und Krankenpfleger.