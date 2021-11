Die Situation in der Pflege ist teilweise prekär: Wie in den Innviertler OÖN-Lokalausgaben kürzlich berichtet, zieht der Personalmangel weite Kreise: In Altenheimen stehen leere Betten, die mobilen Pflegedienste und die 24-Stunden-Betreuer spüren den Mangel ebenfalls, aber auch die pflegenden Angehörigen wünschen sich mehr Unterstützung.