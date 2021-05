Pflegekräfte sind für Region gesucht

Menschen mit Pflegebedarf zu begleiten, brauche ein hohes Maß an Fachlichkeit, Einfühlungsvermögen und Bedürfnisorientierung. Diplomierte Gesundheits- und Krankenpfleger tragen die Gesamtverantwortung für den Pflegeprozess, so die Diakonie. Bernadette Mairinger ist als solche im Haus für Senioren in Mauerkirchen tätig. Nach der Ausbildung arbeitete sie für längere Zeit im Krankenhaus. Nach Genesung der Patienten habe sie sich oft die Frage gestellt, was aus den Personen geworden war. "Es wuchs bei mir der Wunsch, nicht nur der Notfallversorger zu sein, sondern den Menschen hinter der Krankheit näher kennenlernen zu können bzw. auch länger begleiten zu können", so Mairinger.

Die Lebenswelt der Senioren

Angetan von der Idee, dass Menschen in Kleingruppen so normal wie möglich ihren Lebensabend verbringen können, wechselte sie in das Haus für Senioren Mauerkirchen – in eine völlig andere Welt der Betreuung und Pflege, als sie diese vom Krankenhaus her kannte, so Mairinger. "Ich habe nun die Gelegenheit, in die Lebenswelt der Senioren einzutauchen. Nicht mehr das Genesen allein steht nun im Vordergrund, sondern das Erreichen der höchstmöglichen Lebensqualität im Alter."

Schichtdienst, körperliche Anstrengung und Krisensituationen machen den Beruf anspruchsvoll, auf sich selbst zu schauen und einen Ausgleich zu finden, sei daher wichtig. Viele Wege führten in die Pflege und Betreuung als Beruf, so die Diakonie. Es herrscht Personalmangel, und es sei notwendig, für diesen Beruf möglichst viele Menschen zu begeistern.