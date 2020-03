"Pflege zu Hause mit Dumping-Lohn abgespeist"

Während es in Alters- und Pflegeheimen eine Rundumversorgung für die Bewohner gibt, haben Menschen, die ihre Angehörigen zu Hause pflegen, oftmals große Probleme, um überhaupt über die Runden zu kommen. Die Rieder Volkszeitung hat mit einem Betroffenen gesprochen.

Bereits im Alter von 37 Jahren ist seine Ehefrau an Parkinson erkrankt. Mittlerweile ist sie 57 Jahre alt, die Krankheit weit fortgeschritten. "Die Politik will zwar den Menschen einreden, dass die Pflege zu Hause ein wertvolles Gut ist. Verschweigt aber, dass die Angehörigen diesen Dienst für ein Dumping-Gehalt leisten müssen", sagt der 59-jährige Reinhard Weilbuchner.

"Während die Menschen in einem Heim rund um die Uhr betreut werden und sich um nichts kümmern müssen, sieht das bei den Pflegenden Angehörigen völlig anders aus", bekrittelt der als Pfleger arbeitende Innviertler. Seit einigen Jahren hat der 33-jährige Sohn die Pflege der Mutter übernommen. "Während andere in diesem Alter 1500 bis 1800 Euro verdienen, gibt es für meinen Sohn nur rund 600 Euro. Die Pflege zu Hause ist für den Staat die billigste Lösung. Eine 24-Stunden-Pflege kostet rund 2500 Euro und ist für einen Großteil der Menschen ohnedies nicht leistbar", sagt der Mann aus dem Bezirk Ried. Grund zum Ärger gibt es oftmals auch mit der Einstufung der Patienten: "Als meine Gattin in der Stufe drei war und die Krankheitssymptome eher schlechter wurden, kam ein Gutachter und wollte sie abstufen", ärgert sich der 59-Jährige. Die Arbeiterkammer hat im damals geholfen.

Jeder Krankheitstag ist anders

"Aber das ist alles sehr mühsam, außerdem war das eine Mega-Belastung für meine Frau. Es gibt bei Parkinson verschiedene Krankheits-Abschnitte. Ein großes Problem ist die Steifigkeit. Ich war mit meiner Frau in einem Lokal. Plötzlich konnte sie nicht mehr aufstehen. Auch als sie ihre Medikamente genommen hat, wurde es nicht besser. Ich bin ins Spital gefahren und habe mir einen Rollstuhl ausgeliehen. Zusätzlich belastend ist auch, dass jede Aufregung die Patienten aus dem Gleichgewicht bringt. Da genügt schon, wenn sie sich beobachtet fühlen. Manchmal ist ein Arzt- oder ein Friseurtermin schon ein großes Problem", sagt der Innviertler. Ihm geht es auch nicht darum, die Versorgung in Alters- bzw. Pflegeheimen schlecht zu reden. Aber er sieht sich als Kämpfer für Menschen, die viele Mühen auf sich nehmen und ihre Angehörigen in heimischer Umgebung pflegen. Schließlich werden zu Hause rund 80 Prozent der Menschen betreut.

"Jeder hat das Recht selber zu entscheiden, ob er zu Hause bleiben möchte oder ins Alters- bzw. Pflegeheim geht. Meine Frau möchte so lange es geht, zu Hause in ihrer gewohnten Umgebung bleiben. Diesen Wunsch wollen wir ihr auch erfüllen", so der Innviertler. Er wird seinen Sohn ab sofort entlasten und arbeitet künftig nur mehr 20 Stunden.

Entfall Pflegeregress

Seit 1. Jänner 2018 ist ein Zugriff auf Vermögen von in stationären Pflegeeinrichtungen aufgenommenen Personen, deren Angehörigen bzw. Erben zur Abdeckung der Pflegekosten unzulässig.

Neben dem Pflegegeld, der Pension oder Rente wird auch das sonstige Einkommen der Pflegebedürftigen zur Deckelung der Heimkosten herangezogen. Wenn das Einkommen zur gänzlichen Abdeckung der Heimkosten nicht ausreicht, kommt die Sozialhilfe für den Restbetrag auf.

20 Prozent der Pension samt Sonderzahlung sowie 46 Euro Pflegegeld bleiben den Heimbewohnern als "Taschengeld".

Artikel von Josef Schuldenzucker Lokalredakteur Innviertel j.schuldenzucker@nachrichten.at