Pflege: Zehn weitere Tagesbetreuungsplätze

In einem Gemeinschaftsprojekt mit der Gemeinde Kopfing kann der Sozialhilfeverband (SHV) Schärding ab 6. September acht bis zehn weitere Tagesbetreuungsplätze zur Verfügung stellen. Die umgebauten und adaptierten Räumlichkeiten befinden sich im bestehenden Vereinsgebäude neben dem Freibad in der Sauwaldgemeinde.

Das Angebot richtet sich an Menschen, die nicht mehr gänzlich alleine wohnen können, jedoch keine ständige stationäre Betreuung in einem Alten- und Pflegeheim benötigen. Durch die Tagesbetreuung wird der SHV seinem Leitgrundsatz "So lange wie möglich zu Hause!" gerecht. Mit diesem Angebot werden pflegende Angehörige maßgeblich entlastet.

Von Montag bis Freitag kann das Angebot, je nach Bedarf ganztägig oder halbtägig (bis zu fünf Stunden), in Anspruch genommen werden. Für weitere Auskünfte und Anmeldungen steht Harald Ertl von der Gemeinde Kopfing gerne zur Verfügung (Tel.: 07763/2205).