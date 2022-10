Pflege: Tipps für Angehörige

Referentin Anita Maria Hetzeneder spricht darüber, wie pflegende Angehörige Stress- und Burnout vorbeugen können.

Die Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin sowie Lebens- und Sozialberaterin ist selbst pflegende Angehörige. Gemeinsam mit den Teilnehmenden ergründet Hetzeneder die Ursachen von Stress, wie der Körper darauf reagiert, wie man ein Burnout erkennt und sich davor schützen kann. Nähere Informationen und Anmeldung unter Tel.: 0676/87762439.

Die Caritas-Servicestelle bietet pflegenden Angehörigen zusätzlich am 11. Oktober, 15. November und 13. Dezember jeweils von 19 bis 21 Uhr in der Stadtpfarre Ried Treffpunkte an. "Hier stehen die Austauschmöglichkeit für die Teilnehmenden sowie Informationen rund um die Pflege und Betreuung zu Hause im Vordergrund", so Christine Wally-Biebl von der Caritas. Anmeldung unter Tel.: 0676/87762439.