Pflege: Das System ist krank, der Beruf für viele erfüllend

Pflegerinnen und Pfleger fehlen und das nicht zu knapp. In manchen Heimen stehen ganze Stockwerke leer, obwohl die Nachfrage nach Pflegeplätzen da wäre, aber es eben zu wenig Personal gibt – die OÖN berichteten. Ein anderer Pflegeschlüssel, mehr Personal, mehr Wertschätzung, mehr Lohn und mehr Entlastung wird in der Pflege gefordert. Warum bei diesen Problemen noch in die Pflege gehen?