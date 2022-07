Pflege: Bedarf an Fachkräften groß, Angebot erweitert

Und sie werden ab Herbst erweitert: In der Landwirtschaftlichen Berufs- und Fachschule Mauerkirchen gibt es ab September erstmals die Möglichkeit des 4. Jahrgangs. Dieser wird im "sozialen Zweig" mit der Pflegeassistenz inkl. Fachsozialbetreuer für Altenarbeit abschließen. Es können auch Externe einsteigen und innerhalb von 15 Monaten eine solche Ausbildung machen. Diese Ausbildung ist eine Vollzeit-Ausbildung. An der Schule für Sozialbetreuungsberufe in Mauerkirchen kann man sie auch in Teilzeit absolvieren.

Häufig wird mit der Pflegeassistenz-Ausbildung begonnen und der Fachsozialbetreuer dazu abgeschlossen. "Personen mit dieser Ausbildung zählen zu unserer Hauptberufsgruppe. Wir merken aber auch, dass die Heimhelfer-Ausbildung für Menschen interessant ist, die schon längere Zeit ‘vom Lernen weg sind’ und mit einer kleineren Ausbildung starten möchten", sagt Karin Altmüller, Geschäftsführerin des Sozialhilfeverbands (SHV) Braunau. Immer wieder entscheiden sich Heimhelfer für eine größere Pflegeausbildung. "Wir sind froh, wenn sich Personen für einen Betreuungs- und Pflegeberuf entscheiden und diesen dann mit viel Engagement und Einfühlungsvermögen ausüben, ganz gleich nach welcher Ausbildung", betont sie.

Dass Ausbildungsmöglichkeiten vor Ort sehr wichtig sind, zeige die Erfahrung. Man habe sich deshalb seitens des SHV sehr dafür eingesetzt, eine Heimhilfe-Ausbildung im Bezirk anzubieten. Denn: "Wir möchten die Menschen, sofern möglich, im Bezirk ausbilden und dann auch in unserem Bezirk nach Ausbildungsabschluss als wertvolle Mitarbeiter einstellen."

Mehrere Ausbildungszweige in der Pflege werden im Innviertel angeboten

Der Bedarf an Fachkräften in der Pflege ist groß, die Ausbildungsmöglichkeiten in der Region vielfältig. Im Innviertel werden an mehreren Standorten verschiedene Ausbildungszweige angeboten. Ausbilden lassen kann man sich in der Region als Heimhelfer, Fachsozialbetreuer in Alten-und Behindertenarbeit, Pflegefachassistent sowie als Gesundheits- und Krankenpfleger.

Schule für Sozialbetreuungsberufe Mauerkirchen:

Pflegeassistenz-Ausbildung inkl. Fach-Sozialbetreuer für Alten- und Behindertenarbeit in Teilzeit, ab 14. September 2022;

Fachsozialbetreuer Behinderten-begleitung

Mehr: zukunftsberufe.at

Tau-Kolleg Braunau:

Ausbildung zum Pflegefachassistenten, Lehrgangsbeginn am

1. Oktober 2022

Mehr: khbr.at

Fachschule Mauerkirchen:

Heimhilfe-Ausbildung (in Zusammenarbeit mit der Altenbetreuungsschule OÖ);

Ab Herbst Pflegeassistenz-Ausbildung inkl. Fach-Sozialbetreuer für Altenarbeit in Vollzeit;

Mehr Infos mit Mail an

lwbfs-mauerkirchen. post@ooe.gv.at

Schule für Sozialbetreuungs-

berufe Ried:

Fach-Sozialbetreuer Behindertenbegleitung ab 13. September 2022;

Mehr: zukunftsberufe.at

Berufsförderungsinstitut Ried

Fachsozialbetreuer Altenarbeit und Heimhelfer ab 3. Oktober 2022; Info-Veranstaltungen am Dienstag, 19. Juli, 25. August und 12. September;

Mehr: bfi-ooe.at

Vinzentinum Ried:

Pflegefachassistenz ab 1. Oktober 2022;

Mehr: vinzentinum-ried.at

FH Gesundheitsberufe OÖ Ried

Bachelor-Studiengang Gesundheits- und Krankenpflege ab 19. September 2022;

Mehr: fh-gesundheitsberufe.at;

Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Schärding:

Pflegefachassistenz ab 1. Oktober 2022; Mehr: ooeg.at

Altenbetreuungsschule des Landes in Andorf:

Fachsozialbetreuer Altenarbeit ab 9. Jänner 2023; Infoveranstaltungen am Dienstag, 4. Oktober und 15. November.

Mehr: altenbetreuungsschule.at;

Eine genaue Übersicht finden Sie auch unter sinnstifter.at