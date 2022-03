Pferdemarkt lockt wieder nach Ried

Heuer ist es am Mittwoch, 13. April, so weit – und damit zum ersten Mal am Mittwoch vor Ostern. Prachtvolle Noriker und gutmütige Haflinger sind die Hauptdarsteller, dazu angekündigt ist eine bewährte Mischung aus Reitergruppen, Pferdegespannen, Geselligkeit, Tracht und Blasmusik.

Zwischen 9 und 11 Uhr werden am unteren Hauptplatz an die 100 Pferde aufgetrieben und durch eine Fachjury bewertet. Am Nachmittag folgt der Höhepunkt mit dem Festzug, der sich um 13.30 Uhr am Messegelände formiert und dann um 14 am Hauptplatz erwartet wird. Mit etwas Glück verlassen auch Nicht-Pferde-Besitzer die Veranstaltung mit einem Vierbeiner: Es wird auch heuer ein Pony verlost.