Pferde gaben in Ried den Ton an

Die Gesichter von Georg Frauscher und Stefan Schmid waren gestern früh sehr entspannt, als sie um 8 Uhr vor dem Rathaus die letzten Besprechungen mit den Mitarbeitern des Pferdemarktausschusses durchgeführt haben. Strahlender Sonnenschein begleitete den Rieder Pferdemarkt durch den Tag – auch wenn die Temperaturen gedämpft waren. „Aber immerhin schneit´s ned“, sagte Stefan Schmid lachend.

Alles läuft nach Plan

Es sind schon jahrelang eingespielte Rituale, die an diesem Tag ablaufen: Der Auftrieb der Pferde und die Bewertung durch die Jury am Vormittag, die Versorgung mit frischen Pofesen durch die Frauen vom Reitverein Kobernaußen, der Festzug vom Messegelände auf den Hauptplatz, angeführt von jener Musikkapelle, die in diesem Jahr das Bezirksmusikfest ausrichtet – heuer ist dies der Musikverein Hohenzell. Es sind die langjährigen Traditionen, die den Pferdmarkttag in Ried prägen. Kein Wunder, wird der Markt doch nachweislich seit 1484 ausgetragen, wie Stefan Schmid sagt.

Bildergalerie: Die besten Bilder vom Pferdemarkt in Ried (Foto: Kloibhofer) Bild 1/40 Galerie ansehen

"Tradition hochhalten"

„Mir bedeutet diese Veranstaltung sehr viel“, sagt Pferdemarktausschussobmann Georg Frauscher. „Auch wenn die Zeit Änderungen im Kleinen mit sich gebracht hat, wir bemühen uns die Tradition in der ursprünglichen Art zu erhalten. Und da gehört der Festzug dazu. Das ist so etwas wie unser Markenzeichen.“

Stefan Schmid – er hat 1997 seinen ersten Pferdemarkt organisiert – zog am Nachmittag zufrieden Bilanz: „Auch wenn´s anfangs ein wenig kühl war, die Sonne hat alles wieder gut gemacht, und es ist wieder eine gelungene Punktlandung geworden.“ Viele Besucher sahen das ebenso: „Eine auch heuer wieder sehr gelungene Veranstaltung“, hieß es aus den Reihen der Gäste.

