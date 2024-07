PFAS: Ist die Industriechemikalie auch in unserem Blut?

Der benachbarte Landkreis Altötting ist großflächig mit einer Industriechemikalie belastet. Die Substanz aus dem Chemiepark Gendorf gelangte ins Trinkwasser und so ins Blut der Menschen. Das wurde 2018 festgestellt. Sechs Jahre danach sind die Messwerte zwar niedriger, aber noch immer so hoch, dass Blutspenden nicht mehr für Blutkonserven verwendet werden können. Seit Herbst wissen wir: PFAS, so der Name der Chemikaliengruppe, haben sich über die Staatsgrenze ins Innviertel ausgebreitet.