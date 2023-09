Pfarrmusik Ort holt Kabarettisten und Kinderarzt Omar Sarsam ins Innviertel

Omar Sarsam, Kinderarzt und Kabarettist, tritt im FACC-Werk in Ort auf

Die regelmäßigen Kabarett- oder Konzertveranstaltungen der Pfarrmusik Ort haben mittlerweile Tradition, und auch der Ort der Aufführungen ist ein vertrauter und gleichermaßen ungewöhnlicher. Denn eine Produktionshalle im Werk 4 von FACC ist schließlich kein alltäglicher Schauplatz für – stets hochwertige – Kabarettprogramme. Diesmal steht mit Omar Sarsam am Samstag, 21. Oktober, ein besonderer Künstler auf der Bühne. Denn Sarsam ist von Beruf Kinderarzt.

2004 hat der Wiener mit irakischen Wurzeln sowie tschechischen und kroatischen Einflüssen mit dem Kabarett begonnen und sich mittlerweile in der heimischen Kleinkunstszene etabliert. Auch in der ORF-Ratesendung „Was gibt es Neues?“ oder im „Kabarettgipfel“ ist Sarsam regelmäßig zu Gast.

Zwischen Praxis und Bühne

Für Sabine Trausinger, die Obfrau der Pfarrmusik Ort, ist es jedes Mal aufs Neue eine Herausforderung, die Kontakte zu namhaften Künstlerinnen und Künstlern herzustellen. „Diesmal ist alles sehr unkompliziert zustande gekommen“, sagt sie und erzählt, dass Omar Sarsam auf ihren Erstkontakt hin rasch zugesagt habe. Der Kabarettabend wird auch diesmal wieder von den OÖNachrichten als Medienpartner präsentiert.

Das Programm des blödelnden Mediziners heißt „Sonderklasse“, und dazu sagt der Künstler, dass nach Jahren der gelebten Praxis als Kabarettist und Arzt für ihn manchmal die Grenzen dazwischen verschwimmen. Er hat daher Besonderheiten aus beiden Welten in sein Kabarettprogramm eingebaut. Und noch einen Tipp hat er für die Besucherinnen und Besucher: „Dieser Arztbesuch ersetzt keinen Arztbesuch!“, sagt er.



Kartenvorverkauf: Ö-Ticket, Raiba Ort, Tickethotline: 0676/ 5890240 sowie bei den Mitgliedern der Pfarrmusik Ort

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper