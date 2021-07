Pfarrer Burgstaller verstorben

Am vergangenen Dienstag, 27. Juli, ist KonsR. Karl Burgstaller im Krankenhaus Ried im Alter von 77 Jahren verstorben. Nach Kaplansjahren in Hartkirchen, Ried und Braunau war er mit vollem Einsatz Pfarrer und Dechant in Altheim und auch Pfarrprovisor in Geinberg. Zuletzt war er Pfarrmoderator in Waldzell und Schildorn. Trauergottesdienste für den beliebten Geistlichen finden am Sonntag, 1. August, um 18 Uhr in der Pfarrkirche Eberschwang und am Freitag, 6. August, um 14 Uhr in der Pfarrkirche Weilbach statt. Eine Verabschiedung ist am kommenden Sonntag ab 14 Uhr in Eberschwang und am nächsten Freitag, 6. August, ab 9 Uhr in Weilbach möglich. Der Begräbnisgottesdienst wird am Samstag, 7. August, um 10 Uhr in der Pfarrkirche Weilbach gefeiert. Anschließend erfolgt die Beisetzung im Priestergrab am Pfarrfriedhof in Weilbach.