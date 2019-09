Petra Mies ist neue Bürgermeisterin in Gurten

Keine Stichwahl gibt es bei den Bürgermeister-Wahlen in Gurten. Petra Mies von der SP setzte sich bei der Neuwahl – der langjährige Bürgermeister Karl Pumberger-Kasper war im Juni zurückgetreten – bereits im ersten Durchgang gegen Peter Wimmer (VP) und Stephan Strobl (FP) durch. Mies, die bei der Wahl 2015 rund 42 Prozent erreichte, erreichte 50,74 Prozent der Stimmen. „

Gratulation an Petra Mies und ihr Team! Was für ein Erfolg“, freut sich die SPÖ Vorsitzende und Landesrätin Birgit Gerstorfer über den Wahlerfolg in Gurten.