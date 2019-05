Petra Gumpinger unterbot Limit für die U-20-EM

An mehreren Veranstaltungen nahmen die Athleten der IGLA long life am vergangenen Wochenende teil. Den größten Erfolg feierte Petra Gumpinger im deutschen Karlsruhe. Die 19-Jährige aus Zell an der Pram unterbot im 800-Meter-Lauf das Limit für die U-20-Europameisterschaft. Gumpinger stellte in einer Zeit von 2:09,09 Minuten einen neuen persönlichen Rekord auf. Gumpinger hatte bereits in der Halle das Limit unterboten, allerdings musste die Innviertlerin die Leistung im Freien bestätigen. "Das ist eine sehr große Erleichterung, dass es gleich beim ersten Wettkampf geklappt hat. Ich habe schon während des Rennens gemerkt, dass ich schnell unterwegs bin."

Die Trainings- und Wettkampfplanung kann die 19-Jährige jetzt voll und ganz für den Start bei der EM, die von 18. bis 21. Juli im schwedischen Boras stattfindet, ausrichten. Für Gumpinger wird in Schweden ihre Premiere bei einem großen internationalen Wettkampf feiern.

Ein kräftiges sportliches Lebenszeichen gibt es von Ina Huemer. Die Taiskirchnerin überzeugte in den Sprint-Disziplinen. Die 100 Meter lief die Studentin in 12,08 Sekunden. Im 200-Meter-Lauf kam Huemer in einer Zeit von 24,58 Sekunden ins Ziel. Mit diesen Zeiten konnte Huemer an ihre früheren Bestleistungen anschließen. Für Huemer könnte dadurch sogar die U-23-EM in Reichweite drücken. Das Limit für die Qualifikation liegt bei 24,45 Sekunden.

