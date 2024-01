Peterskirchen: 24-jähriger Alkolenker prallt gegen Baum

Am Freitag gegen 20:45 Uhr war der 24-Jährige aus dem Bezirk Ried im Innkreis in Peterskirchen Richtung Taiskirchen im Innkreis unterwegs. Dabei kam er mit dem Auto von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Der Innviertler wurde unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht. Ein Alkotest verlief positiv, berichtet die Polizei. Am Auto entstand Totalschaden.

Schwerer Alko-Unfall in Tirol

Auch in Tirol kam es am Freitag zu einem schweren Alko-Unfall: Ein 44-jähriger, stark alkoholisierter Deutscher hat sich am frühen Freitagnachmittag in Grins (Bezirk Landeck) mit seinem Pkw überschlagen. Der Mann fuhr auf der Grinner Landesstraße gegen ein Stahlgeländer, nach dem Überschlag kam das Auto am Dach liegend zum Stillstand. Ein Gemeindearbeiter bemerkte laut Polizei den Unfall, eilte zur Hilfe und verständigte die Einsatzkräfte.Grins. Der Verunfallte wurde aus dem Fahrzeug geborgen und verletzt ins Krankenhaus Zams gebracht. Nach dem Alkomattest, der eine "starke Alkoholisierung" ergeben hatte, wurde ihm der Führerschein abgenommen.

