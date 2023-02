Peter Stöger kommt zum ersten Rieder Sportforum

Beginn ist am Freitag, 24. März, um 13 Uhr. Los geht es mit einem eineinhalbstündigen Vortrag von Michael Litschka zum Thema "Chancen und Herausforderungen für Organisationen in den sozialen Netzwerken". Es folgt ein Referat von Christian Huber, unter anderem Pressesprecher der SV Ried und des Krankenhauses Braunau, zum Thema "Presse- und Medienarbeit – Basics und Best Practice".

Ex-Dortmund-Trainer referiert

Der bekannteste Referent folgt ab 16.30 Uhr. Peter Stöger ist 65-facher Nationalspieler und WM-Teilnehmer. Stöger war unter anderem erfolgreicher Trainer bei Austria Wien, dem 1. FC Köln und Borussia Dortmund. "Ich habe mit Peter Stöger gemeinsam bei der Vienna gespielt. Der Kontakt ist nie abgerissen. Es freut uns natürlich sehr, dass er zum ersten Rieder Sportforum kommt. Jeder, der ihn bisher gehört hat, war begeistert", sagt Rieds Messedirektor Helmut Slezak. Zwischen den einzelnen Vorträgen und im Anschluss besteht ausreichend Zeit zum Netzwerken untereinander. Besonders interessant ist die Veranstaltung für Vereinsfunktionäre, Manager, Trainer, Studenten, Sportler, Pressesprecher, Marketingmitarbeiter und Personen in Führungspositionen.

Die Teilnahmegebühr für das Sportforum beträgt bei Anmeldung bis zum 24. Februar 99 Euro. Ab 25. Februar sind 129 Euro zu bezahlen. Infos und Tickets unter: sportmesse-ried.at/sportforum

