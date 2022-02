Zugespitzt hat sich die Personalnot im städtischen Schülerhort in Braunau. "Es gibt de facto zu wenig Personal", sagte Matthias Kritzinger (VP), Obmann des Bildungsausschusses bei der jüngsten Braunauer Gemeinderatsitzung. Die Stadt will sich mit einer Auslagerung der Rechtsträgerschaft aushelfen: Die Familienzentren der Kinderfreunde OÖ seien breiter strukturiert und könnten somit "vielleicht" leichter unbesetzte Stellen besetzen, als es die Stadtgemeinde könne, so die Hoffnung des