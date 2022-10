Personalmangel: Viele Pflegebetten nicht belegt

Die personelle Situation im Bereich der Pflege habe sich in den vergangenen Jahren auch im Bezirk Braunau merklich zugespitzt, so die Braunauer SP-Landtagsabgeordnete Gabriele Knauseder. Aktuell würden in den Heimen im Bezirk Braunau auf Vollzeitbasis 55 Mitarbeiter fehlen, knapp 90 Betten seien wegen Personalmangel nicht belegt.