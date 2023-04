Personalmangel: Adlerwarte bleibt heuer geschlossen

Seit Sommer 2018 betreibt der erfahrene Falkner Christian Schweiger nach aufwendigen Umbau- und Erneuerungsarbeiten die Falknerei Adlerwarte beim Areal der Burg Obernberg. Schweiger ist seit vielen Jahren auch für die große Adlerwarte Kreuzenstein in Niederösterreich verantwortlich. In Obernberg wäre der Saisonbeginn am 1. April geplant gewesen, daraus wurde jedoch nichts. "Uns geht es wie vielen anderen Branchen auch: Wir leiden unter Personalmangel", sagte Schweiger gestern auf OÖN-Anfrage.