Perfektes Wetter und viel Andrang am Josefimarkt in Uttendorf

Großer Andrang auf der Flaniermeile am Josefimarkt durch den Ortskern am Sonntagnachmittag

Besser hätte das Wetter gar nicht mitspielen können: Strahlender Sonnenschein und frühlingshafte Temperaturen zogen am Wochenende Zehntausende in die Marktgemeinde Helfpau-Uttendorf zum ersten großen Kirtag des Jahres in der Region. Aussteller, Besucher und die Marktgemeinde als Veranstalter sind mehr als zufrieden: „Wir hatten regen Zulauf von weit und breit, es war ein sehr erfolgreicher Josefimarkt und einer, der friedlich über die Bühne ging ohne nennenswerte Zwischenfälle“, resümiert VP-Bürgermeister Johannes Manglberger.

Besonders bei der Jugend beliebt: Der Vergnügungspark Bild: mala

Wo sich Jung und Alt treffen

Auch die Neuerungen – erstmals waren Straßenkünstler und Musikanten unterwegs – wurden gut angenommen. Das Programm war bunt. „Das macht den Josefimarkt auch aus, für jeden ist etwas dabei, es treffen sich Jung und Alt“, sagt der Ortschef. Das schöne Wetter lud natürlich vor allem zum Verweilen am Freigelände ein, der Vergnügungspark war genauso gut besucht, wie der Standlmarkt und die Gewerbeausstellung, die sich quer durch den Ortskern ziehen. Auch die Josefiwiesn mit Bier- und Weinzelt war ein beliebter Treffpunkt. „Schon in der Früh beim Aufbau der Stände war die gute Laune schon spürbar, am Sonntagabend beim Abbau war sie noch immer genauso gut, wenn nicht noch besser. Wir sind mehr als zufrieden“, sagt der Bürgermeister und ist zuversichtlich: „Wer sich als Aussteller, Standler und Besucher wohlgefühlt hat, der kommt sicher nächstes Jahr wieder.“

Mehr zum Thema Innviertel Polizei warnt: "Wir fordern keine Wertgegenstände" BURGHAUSEN. Nach Zwischenfällen mahnt die Polizei zur Vorsicht vor falschen Polizeibeamten. Polizei warnt: "Wir fordern keine Wertgegenstände"

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Magdalena Lagetar Redaktion Innviertel Magdalena Lagetar