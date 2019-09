Der Verkehrsverbund passt per 8. September im Innviertel seine Bus-Fahrpläne an, wobei es vor allem um Optimierungen im Schülerverkehr gehe. Bezirk Braunau: Linie 861: Braunau am Inn – Burgkirchen – Mauerkirchen – Roßbach – Höhnhart – Mattighofen: Fahrzeitanpassungen wurden auf fast allen Kursen durchgeführt. Linie 871: Neumarkt – Straßwalchen – Friedburg – Schneegattern – Hocheck: Der Kurs 125 wird nun um 18.13 Uhr statt um 18.01 Uhr von