Per Pedibus, statt mit dem Elterntaxi

Per pedes statt mit dem Auto in die Schule heißt es für 34 Kinder in Mattighofen. Den Weg zur Volksschule bestreiten sie nun nicht mehr separat auf den Rücksitzen der elterlichen Autos, sondern gemeinsam zu Fuß. Begleitet werden sie dabei von ein bis zwei erwachsenen Aufsichtspersonen. Pedibus nennt sich das System, das seit September in Mattighofen umgesetzt wird.