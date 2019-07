Per Mausklick Bio-Fleisch aus Neukirchen bestellen

Die Neukirchner machen bei der Plattform nahgenuss.at mit. Diese will Bauern und Konsumenten zusammenbringen. Ein halbes Schwein wurde früher gern und gut mit Nachbarn oder in der Verwandtschaft geteilt. Die Idee, wieder ganze Tiere zu teilen, haben die Brüder Micha und Lukas Beiglböck aus der Steiermark ins Internetzeitalter übersetzt. Dort gibt es jetzt auch Wagyu-Rinder aus Neukirchen. Erst wenn das ganze Tier verkauft ist, wird es geschlachtet und verarbeitet. Neben der persönlichen Abholung am Hof gibt es auch den österreichweiten Kühlversand. "Gerade für Regionen wie das Innviertel bietet der Kühlversand große und wachsende Absatzchancen in den nächsten Jahren", sagt Micha Beiglböck von nahgenuss.at.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.