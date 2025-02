Per EU-Haftbefehl gesucht: 60-Jähriger in Braunau gefasst

Demnach soll der Mann im Landkreis Deggendorf einen Polizisten verletzt haben. Der 60-Jährige soll in diesem Zusammenhang versucht haben, die Festnahme seiner Frau zu verhindern. Der Bayer solle sich zudem seiner Gerichtsverhandlung entzogen haben, indem er untergetaucht sei, heißt es in einem Bericht der Landespolizeidirektion Oberösterreich.

Die Zielfahnder des Landeskriminalamtes Oberösterreich ermittelten seit Anfang Jänner. Nach intensiver Fahndung wurde der Mann Ende des Monats in Braunau gefasst. Er wurde in die Justizanstalt Ried überstellt, informierte die Polizei am Montag.

