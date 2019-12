Pensionistin wurde bei Unfall verletzt

Zur gleichen Zeit fuhr eine 79-Jährige aus dem Bezirk Braunau am Inn mit ihrem vierrädrigen Leichtkraftfahrzeug auf einer Parkplatzzufahrtsstraße in Friedburg Richtung Kreuzung mit der Bundesstraße. Beim Einbiegen in die bevorrangte B147 dürfte die Pensionistin den von links kommenden Pkw des 40-Jährigen übersehen haben und es kam zu einem Zusammenstoß. Die Pensionistin wurde dabei unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Unfallkrankenhaus Salzburg eingeliefert.

