Pensionist schlug mit Krampusmaske auf Kind ein

Der Mann soll dem Buben die Holzmaske vom Kopf gerissen und danach zumindest zweimal damit auf das Kind eingeschlagen haben. Jugendliche gingen sofort dazwischen und konnten den Mann dadurch stoppen. Der Pensionist flüchtete danach aber. Der Bub erlitt leichte Verletzungen und wurde von einer Ärztin behandelt.

Am nächsten Tag erkannten die jugendlichen Zeugen den Mann in Mattighofen aber wieder, woraufhin sie die Polizei verständigten. Als Grund für den gewalttätigen Übergriff auf das Kind gab er an, dass er mit dem Verhalten der Kinder bereits mehrfach Probleme gehabt habe.