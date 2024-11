Innviertel Penguins: Heimat-, aber nicht erfolglos

Die Penguins nehmen auch in dieser Saison wieder die Playoffs ins Visier.

Am Ende war es ein klarer Erfolg. Nach einem zwischenzeitlichen Rückstand konnten die Innviertler Penguins das Spiel gegen die Traunsee Sharks aus Gmunden am vergangenen Wochenende auf ihre Seite drehen und mit einem deutlichen 10:4-Sieg über die ersten Punkte in der neuen Meisterschaft jubeln. "Unser erklärtes Ziel sind auch heuer wieder die Playoffs", stellt Penguins-Obmann Philipp Moschitz klar.