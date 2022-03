Pendlerstreit: Drei Richter begutachteten Salzachbrücke in Hochburg

Nachdem der Stadtrat Burghausen - auf deutscher Seite - eine Einbahn auf der Brücke festgelegt hatte und seit über einem Jahr ein Probebetrieb läuft, klagte ein Innviertler Pendler dagegen, weil er nun einen Umweg von der Arbeit heim fahren müsse.

Durch den Umweg über die neue Salzachbrücke entstünden ihm und vielen anderen Pendlern zusätzliche Kosten, führt der Kläger an. Drei Richter des Verwaltungsgerichts München sahen sich nun die alte Grenzbrücke an, die ziemlich direkt auf den Burghausener Stadtplatz führt und ab der Mitte nur einseitig - Richtung Deutschland - zu befahren ist. Die Einbahn- und Verbotsschilder dazu hatte die Stadt Burghausen im Jänner 2021 aufgestellt. Ein Urteil wird es erst nach einer mündlichen Verhandlung Ende März geben, betonte der vorsitzende Richter am Mittwoch. Zudem solle die Stadt noch Unterlagen nachbringen.

Einbahn als Verkehrsberuhigung

Die Einbahn bedeute "Verkehrsberuhigung, Sicherheit, Lärmberuhigung und Verbesserung der Aufenthaltsqualität auf dem Stadtplatz, einem der schönsten Bayerns", argumentierte der Burghausener Bürgermeister Florian Schneider (SPD) im Gespräch mit der APA. Obwohl er im Vorfeld Kontakt mit den österreichischen Behörden aufgenommen hatte, kam es zu keiner einheitlichen Regelung.

Zu Fuß und per Fahrrad komme man sicherer über die Brücke, wenn die Autos nur in eine Richtung fahren. Die Fahrbahn sei fünf Meter breit, das sei eng. Der Verkehr werde durch die Einbahn "gerechter verteilt", meinte Schneider, auch auf die neue Salzachbrücke keine zwei Kilometer weiter. Auf der Ausweichroute auf österreichischer Seite gebe es freilich zwei kleine Engstellen, wo man langsamer fahren müsse. Hier gründete sich eine Bürgerinitiative, die auf das Problem aufmerksam macht. Auch am Mittwoch kamen Menschen mit Protestschildern zum Lokalaugenschein. Sie hätten jetzt 80 Prozent mehr Verkehr in ihrer Straße, sagte der Kläger, Hannes Preishuber, zur APA. Und: Verkehrsberuhigung allein sei kein Grund den fließenden Verkehr zu beschränken. Das habe auch ein Richter angemerkt.

Einige beschweren sich, andere nicht

"Die, die jetzt mehr Verkehr haben, beschweren sich; die, die jetzt weniger haben, freuen sich", das sei übrigens in Burghausen genauso, gab sich Schneider pragmatisch. "Ich gehe davon aus, dass die Anordnung, die wir getroffen haben, korrekt ist, und der Stadtrat die endgültige Entscheidung treffen wird, wie es weiter geht", so das Stadtoberhaupt, das bei der ganzen Sache "entspannt" sei. "Frohen Mutes" war auch der österreichische Kläger - wer nun im Konflikt um die Einbahnbrücke obsiegt, wird das Verwaltungsgericht München Ende des Monats entscheiden.