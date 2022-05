Pech für "Kfz-Sünder"

In nur einer Nacht mussten mehrere Lenker an der deutschen Einreise-Kontrollstelle in der Nähe von Suben ihre Fahrzeuge stehen lassen. Wegen seiner auffälligen Fahrweise wurde ein Lkw-Lenker mit rumänischer Zulassung angehalten. Ein beim 45-jährigen Fahrer durchgeführter Alkomattest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille.

Ein 29-jähriger Slowake wurde ohne Führerschein, dafür unter Drogen am Steuer eines Autos erwischt. Im Fall eines 44-Jährigen wurde festgestellt, dass die niederländische Zulassung seines Wagens abgelaufen war. Wie die anderen Ertappten musste auch der 44-Jährige sein Gefährt stehen lassen.

Ein Serbe konnte bei der Kontrollstelle zwar einen Führerschein vorzeigen, dieser war aber nicht ausreichend für sein Gespann. Und ein paar Kilometer von der Grenzkontrollstelle entfernt wurde ein Autolenker erwischt, dem der Führerschein bereits 2018 entzogen worden war. Im Rahmen einer 6,5-stündigen Radar-Aktion vor der Einreisekontrollstelle wurden 129 Lenker angezeigt, gegen 19 werden Fahrverbote verhängt.