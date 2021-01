Bis 21. Jänner bietet das Land Oberösterreich noch die kostenlosen Antigen-Schnelltests an. Die Teststation ist in der Berufsschule in Ried untergebracht. Gleichzeitig wurde am Dienstag in der Schwanthalergasse 4 in Ried auch jene Teststation eröffnet, in der man sich künftig testen lassen kann – allerdings kostenpflichtig.