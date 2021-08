Tagsüber lernen bei Dozenten aus New York, Amsterdam und Wien – in Einzelstunden, Gruppen und Combos, dazwischen üben, jeden Abend ein beeindruckendes Konzert hören und danach bei der Jam Session nochmals selbst zum Instrument greifen oder singen. So verbrachten die Teilnehmer die fünf intensiven Tage beim New-York-City-Musikmarathon, der heuer zum zehnten Mal in Mattighofen stattfand.