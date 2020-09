Patrick punktet nach der langen Pause

Turbulent verlief nach sechsmonatiger Wettkampfpause der Auftakt zur zweiten Saisonhälfte der Gewichtheber. In der Bundes- und der Regionalliga West mussten Begegnungen coronabedingt (positive bzw. Verdachtsfälle bei AKH Vösendorf und WKG Bad Häring/Rum) kurzfristig abgesagt werden. Davon unbeeindruckt präsentierte sich die WKG Ranshofen/Vöcklabruck, die daheim ATUS Bruck an der Mur empfing. Bei seinem ersten Einsatz in diesem Jahr brachte Maximilian Moldaschl 105 Kilogramm im Reißen in die Wertung. Im Stoßen schaffte er zwei gültige Versuche und mit 148 Kilogramm eine neue persönliche Bestleistung.

Vereinskollege Julian Heidenbauer legte im Reißen eine gewaltige Last vor: 147 Kilogramm bedeuteten persönliche Bestleistung. Patrick Dürnberger machte es spannend und brachte seine gewertete Leistung von 135 Kilogramm im Zweitversuch zur Hochstrecke. Im Stoßen absolvierte Julian im zeiten Versuch eine Last von 173 Kilogramm. Mit dem gültigen Abschluss sicherte er sich eine neue persönliche Bestleistung und erreichte ausgezeichnete 320 Kilogramm im Zweikampf.

Patrick ließ sich den Tagessieg aber nicht mehr nehmen. Er pushte nochmals richtig und ließ sich im dritten Versuch 185 Kilogramm auflegen. Diese Last bewältigte er souverän und siegte mit 320 Kilogramm im Zweikampf, einer Sinclair-Leistung von 349,82 Punkten und einem Vorsprung von 0,22 Zählern auf seinen Teamkollegen. Am Ende feierte die WKG Ranshofen/Vöcklabruck einen 3:0-Sieg (1585,61:1474 Punkte).

Die nächste Bundesliga-Runde findet am 10. Oktober auswärts gegen den AKH Vösendorf statt.

Perfekte Premiere

In der Regionalliga West kam es im Sportzentrum Linz-Auwiesen zum Dreikampf zwischen dem SK Vöest Linz III, der Union Lochen II und der Wettkampfgemeinschaft Buchkirchen/Wels. Nach vielen spannenden Runden setzten sich die Linzer mit 1394,21 Punkten vor Lochen (1293,42) und Buchkirchen/Wels (1191,38) an die Spitze. Bei der zweiten Mannschaft der Union Lochen überzeugte vor allem Neueinsteiger Jakob Weber. Mit 230 Kilogramm im Zweikampf schaffte der 76,5 Kilogramm schwere Athlet bei seinem ersten Wettkampf im Gewichtheben 288,10 Sinclairpunkte und war damit bester Sportler seiner Mannschaft.

Mit persönlichen Bestmarken konnten bei der Lochner Truppe – die von Olympiateilnehmer Roman Kainz, Florian Maderegger und Patrick Mayr gecoacht wird – Jessica Stauceanu aus Straßwalchen mit 54 Kilogramm im Reißen und 116 Kilogramm im Zweikampf sowie Johannes Fastenmeier mit 82 Kilogramm im Reißen, 106 Kilogramm Stoßen und einer Zweikampfleistung von 188 Kilogramm aufwarten.