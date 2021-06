INNVIERTEL. In Salzburg/Rif fanden am Wochenende die U18- und die U23-Staatsmeisterschaften statt. In der Altersklasse U23 erzielte Madl Patricia (IGLA long life) eine unglaubliche Weite von 55,59 Meter im Speerwurf und holte sich somit den Titel. Mit dieser Weite übertraf die Diersbacherin ihre eigenen OÖ-Rekorde gleich um eineinhalb Meter. Über die 100 Meter lief ihre Vereinskollegin Antonia Kaiser bei starkem Gegenwind in 12,41 Sekunden zur Silbermedaille.