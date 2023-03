Pathologie: Viel mehr, als man aus den Krimis kennt

Blick in die klinische Pathologie am Rieder Krankenhaus

Verdächtige Knoten in der Brust – die Operation, der sich Emma S. an diesem Vormittag im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern in Ried unterziehen muss, kann das Leben der Frau entscheidend verändern. Sind die Wucherungen gutartig oder bösartig? Noch während der Operation werden die Gewebeproben vom Operationssaal in die Abteilung für klinische Pathologie im Erdgeschoß gebracht und dort untersucht.