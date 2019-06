Pater Berthold: 90 Jahre im Dienst der Menschlichkeit

Er wird liebevoll "unser Pater Berthold" genannt, und er feierte am 18. Juni seinen Neunziger. Am Sonntag, 23. Juni, wird dazu in der Kirche am Kapuzinerberg in Ried eine Dankmesse (10 Uhr) gefeiert.

Seit 1979 lebt und wirkt Pater Berthold – er wurde 1929 als Thomas Brandl und als eines von sieben Kindern einer Bauernfamilie in Moosbach in der Oberpfalz geboren – in Ried. Nach der Volksschulzeit erlernte er das Huf- und Wagenschmiedewerk und schloss dies mit der Gesellenprüfung ab. Er verdiente danach als Hausmeister im Kolpingheim in Köln sein Geld, und dabei reifte der Entschluss, Priester zu werden. Er besuchte das Seminar für Spätberufene der Kapuziner und schloss dies 1956 mit der Reifeprüfung ab.

Nach Studien in Innsbruck wurde er 1962 zum Priester geweiht und wirkte als Aushilfspriester, Krankenhausseelsorger, Kaplan und Religionslehrer in Tirol und Vorarlberg. 1979 kam für ihn die "große geografische Veränderung", und er wurde nach Ried versetzt. Zuerst am Riedberg und als Religionslehrer in der Krankenpflegeschule tätig, wurde Pater Berthold 1986 zum neuen Guardian des Kapuzinerklosters bestellt.

Maßgeblich war Pater Berthold auch für das Zustandekommen des mittlerweile traditionellen Klosterfestes (dieses wurde vergangenes Wochenende gefeiert) verantwortlich, denn er hatte 1989 erstmals den Klostergarten für dieses Fest geöffnet. Zwar sind die Kapuziner seit 2010 nicht mehr im Kloster am Kapuzinerberg, Pater Berthold ist dennoch in "seinem Ried" geblieben und lebt seit 2014 im Alten- und Pflegeheim am Riedberg. Der 90-Jährige lässt es sich aber nicht nehmen, fast jeden Sonn- und Feiertag bei den Messen am Kapuzinerberg dabei zu sein. Mit unzähligen Taufen, Hochzeiten, Krankenbesuchen und Beerdigungen hat sich Pater Berthold in Ried mit vielen Menschen verbunden gemacht.

Nach dem Gottesdienst am Sonntag gibt es im Refektorium des Klosters eine Agape.