Passionierter Segler mit Leidenschaft für Eisenbahn

Zu hoher See und an Land alles auf Schiene: Bis zu seiner Pensionierung war Thaddäus Berneder Bahnhofsvorstand in Ried. Der 76-Jährige ist Sprecher der Vereinigung Fahrgast für das Innviertel und Bezirksobmann des Kriegsopfer- und Behindertenverbands Ried. Eine der größten Leidenschaften des Innviertlers ist das Segeln. Als Skipper hat Berneder auf dem Meer bereits 48.000 Kilometer zurückgelegt.