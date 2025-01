Passau: Neue Generalmusikdirektorin für Landestheater Niederbayern

Elisa Gogou will mit ihrer Familie nach Passau ziehen.

Elisa Gogou wird ab September 2026 neue Generalmusikdirektorin am Landestheater Niederbayern. Das hat der zuständige Verband in Passau beschlossen. Vorausgegangen war die Entscheidung, die Zusammenarbeit mit dem derzeitigen Generalmusikdirektor Basil H. E. Coleman zum Ende der Spielzeit 2025/2026 nicht mehr zu verlängern.

Eine Findungskommission wurde eingesetzt und nahm ihre Arbeit im Mai 2024 auf. Aus den 110 Bewerbungen, die das Theater bis zum Ende der Bewerbungsfrist erreicht haben, wurden acht Kandidatinnen und Kandidaten zunächst zu einer Arbeitsprobe mit der Niederbayerischen Philhar-monie und Gesangssolisten eingeladen. Dreien von ihnen sowie dem derzeitigen Chefdirigenten des Orchesters wurden Vorstellungsdirigate bei der Operette "Die schöne Helena" im Oktober und November 2024 angetragen.

Am Ende des Auswahlprozesses und unter Einbeziehung der Meinung der Mitarbeiter empfahl die Findungskommission einstimmig die Nominierung von Elisa Gogou. Geboren im griechischen Thessaloniki, studierte Elisa Gogou Klavier am staatlichen Konservatorium sowie historische Musikwissenschaften in ihrer Heimatstadt. Die Stationen ihrer Karriere führten sie zunächst als Kapellmeisterin und Korrepetitorin nach Erfurt, als zweite Kapellmeisterin und Assistentin ans südthüringische Staatstheater Meiningen sowie als erste Kapellmeisterin ans Stadttheater Bielefeld.

Seit der Spielzeit 2016/2017 ist Gogou erste Kapellmeisterin und Stellvertreterin am Anhaltischen Theater Dessau. "Die klaren Vorstellungen und Pläne für die weitere Entwicklung der musikalischen Abteilung des Landestheaters Niederbayern haben uns alle voll und ganz überzeugt. Wir freuen uns sehr auf die kommende Zusammenarbeit", sagt der Vorsitzende der Findungskommission, Thomas Pröckl.

Elisa Gogou wird ihre Stelle am Landestheater Niederbayern im September 2026 antreten. Sie werde mit ihrer Familie ihren Lebensmittelpunkt nach Passau verlegen, sagt sie: "Ich habe mich auf Anhieb in diese wunderschöne, südlich anmutende Stadt verliebt und bin mir sicher, dass meine Familie und ich uns hier sehr wohl fühlen werden. Ich kann auf die sehr gute Arbeit meines Vorgängers und des Chefdirigenten aufbauen."

Die neue Generalmusikdirektorin werde in ihrer ersten Spielzeit drei Neuproduktionen aus dem Bereich Musiktheater leiten und drei Sinfoniekonzerte dirigieren. "Die Vermittlung von Musik an ein junges Publikum ist mir sehr wichtig. Ich habe viele Ideen und fertig entwickelte Konzepte, die ich sehr gerne in Angriff nehmen möchte", sagt Gogou.

