Passant schlug Alarm: Bauernhofgebäude brannte lichterloh

In dem Gebäude, in dem sich eine Hackschnitzelheizung und ein Lagerraum für Hackgut befindet, war gegen 5:15 Uhr aus noch unbekannter Ursache Feuer ausgebrochen. Ein Passant bemerkte den Brand und verständigte sofort die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Nebengebäude bereits erheblich in Flammen.

Die Lösch- und Aufräumarbeiten dauern zurzeit noch an. Verletzt wurde niemand, die Höhe des Sachschadens ist noch nicht absehbar.